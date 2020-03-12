'Bu yıl 100 kadın kendi işinin patronu olacak'

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, protokolün kadın girişimcilerin iş sahibi olmalarının önünü açacak yeni bir iş modeli olduğunu söyledi. DOĞTAŞ Kelebek Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan da, bu yıl protokolle 100 kadın girişimciyi iş hayatına kazandırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, “KOSGEB’in eğitimini tamamladıktan sonra sertifika alacak kadın girişimcilerimize destek vereceğiz. 100 kadını kendi işinin patronu yapacağız” ifadelerini kullandı.