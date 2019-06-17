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  3. VakıfBank'tan 'Enflasyona Endeksli' yeni konut kredisi

VakıfBank'tan 'Enflasyona Endeksli' yeni konut kredisi

VakıfBank'tan 'Enflasyona Endeksli' yeni konut kredisi

VakıfBank, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine "Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredi" ürününü bugün itibarıyla kullanıma sundu.

VakıfBank, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine "Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredi" ürününü bugün itibarıyla kullanıma sundu.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu ürünümüzle konutta ertelenen talebi harekete geçirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

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