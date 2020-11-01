‘Bu binaları yapanlar müteahhitse biz değiliz'

İzmir’de depremde sadece bazı binaların yıkılmasını değerlendiren inşaat sektörü temsilcileri binalarda kullanılan ‘kusurlu’ malzemelere dikkat çekerek “Deprem değil kusurlu yapılar can aldı” dediler. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım 1999 depreminden sonra yapılan 12-15 katlı binaların yıkılmasının ‘kabul edilebilir’ olmadığına ve bu binaları yapanların sektörden men edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Depremden sonra yapılan 15-12 katlı binalar sandviç gibi üst üste geliyor. Yüksek kat kusur değil ama bunları yapan müteahhitlerin vicdanları yok. Bizi üzen bu. Bu teknolojide, bu imkanlarda bu yaşananlar kabul edilebilir değil. Eğer bu binaları yapanlar müteahhitse biz müteahhit değiliz. Çünkü bu kişilere müteahhit demek bu işi hakkıyla yapanlara büyük haksızlık. Bu insanların deşifre edilmesi, inşaattan men edilmesi lazım” diye konuştu.

İHMALLER ÖLDÜRÜYOR

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu ise “Bu son deprem, güvenli binalara sahip olmamızın hayati önem taşıdığını hepimize bir kez daha hatırlattı” derken Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün “Toplumsal belleğimizde büyük kayıplar ve derin acılarla yer alan deprem, içinde bulunduğumuz andan yarınlarımıza uzanan çok ciddi bir tehdittir. Ancak deprem değil, kusurlu yapılar ve ihmal öldürür” diye konuştu.

HIZLA ÖNLEM ALMALI

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu da “İzmir depremi, ülkemizin deprem kuşağında olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu unutmamalı, geçmişte olduğu gibi büyük yıkımlar, tarifsiz acılar yaşamamak işin toplum olarak depreme karşı alınabilecek tüm önlemleri hızlıca almalıyız” dedi.

RAFİNERİLERDE VE ENERJİDE SIKINTI YOK



Deprem sonrası bölgede enerji tedariki anlamında bir sıkıntı yaşanmazken tedbir amaçlı kesinti uygulanan bazı bölgelerde de elektrik ve doğal gaz normale döndü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem sonrası 74 bin 500 civarında abonenin elektriğinin kesildiğini belirterek akşam saat saatlerinde yeniden elektrik verilmeye başlandığını söyledi. “Doğal gazda da yaklaşık 3 bin 500 abonemizin gazı kesik durumda” diyen Dönmez AFAD’ın izniyle bu abonelere de doğal gaz hizmetini tekrar vereceklerini söyledi. İzmir’de özellikle enerji altyapıları açısından kritik birkaç tesis bulunduğuna işaret eden Dönmez, Türkiye’nin en büyük 2 rafinerisi, petrokimya tesisi ve 2 sıvı doğal gaz depolama ve gazlaştırma tesisinin burada yer aldığını söyledi. Dönmez, bu tesislerde bir olumsuzluk yaşanmadığını ve faaliyetlerine devam edildiğini dile getirerek “Öte yandan, elektrik üretim tesislerimizde de bir sıkıntı söz konusu değil. Ana iletim hatlarımızda da sıkıntı yok” dedi. Dönmez su altında kalan bir trafon merkezinin de normale döndüğünü sözlerine ekledi.

İŞ DÜNYASINDAN BÖLGEYE YARDIM



İzmir’de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından iş dünyası zarar görenlere yardım için harekete geçti. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), depremin ardından bölgede yaraları sarmak amacıyla turizm paydaşlarının el ele vereceği bir destek kampanyası başlattı. Carrefoursa tırları hemen deprem bölgesine doğru yola çıkarken, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) de bölgede çorba dağıttı. Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) de üyeleri ile koordine olarak bölge için yardım destek paketi hazırladı.

YARALARI SARMAK İÇİN 24 MİLYON TL ÖDENEK GÖNDERİLDİ



Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan “Şu ana kadar 24 milyon lira ödenek gönderildi” dedi. Erdoğan, ödeneğin ihtiyaca göre devam edeceğini söyledi.

DASK SAHADA İHBAR BEKLİYOR



Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) deprem bölgesinde göreve başladı. DASK Koordinatörü Erdal Turgut “Tüm imkanlarımızla vatandaşımızın yanındayız. Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahipleri, evleri depremde hasar gördüyse ALO DASK 125 çağrı merkezi, www.dask.gov.tr internet sitesi ve e-devlet üzerinden hasar ihbarı yapabilirler” dedi. Bu arada İzmir’de sigortalı 635 bin konut bulunuyor.

UÇAK BİLETLERİ ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRİLECEK



Türk Hava Yolları (THY), deprem nedeniyle İzmir kalkışlı ve varışlı biletlerin değişimi için yolculara bazı haklar tanındığını duyurdu. THY’den yapılan açıklamaya göre yolcular, 30 Ekim ve öncesinde satın alınan İzmir kalkışlı ve varışlı biletleri 6 Kasım’a kadar ücretsiz değiştirebilecek veya iade edebilecek. THY ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress ise 4 Kasım Çarşamba günü saat 23.59’a kadar yapılacak İzmir kalkışlı ve varışlı seferlerine rezervasyonu olan tüm yolcularına ücretsiz bilet değişikliği hakkı sundu. SunExpress ayrıca bölgeye yardım kargolarını da ücretsiz taşıyacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜME 18 AY KİRA YARDIMI



İzmir depremi, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu tekrar hatırlatırken, kentsel dönüşümün aciliyetini de bir kez daha gündeme getirdi. Peki binası riskli olan vatandaşlar dönüşüme girmek için devletin verdiği hangi desteklerden faydalanabilir? Kentsel Dönüşüm uzmanı Mimar Nihat Şen şöyle sıralıyor:

• Veraset, intikal, damga vergisi muafiyeti.

• Belediye ve Noter harçlarının bir bölümünden muafiyet.

•Çoklu mülkiyetli olan binalarda 3/2 hisse çoğunluğu ile süreci yürütme.

• 18 ay boyunca kira yardımı.

• Kendi binasını yenilemek isteyen vatandaşlara 2 yıl anapara ödemesiz, 10 yıl kredi faiz desteği sağlanan Kentsel Dönüşüm kredisi kullanma imkanı. (Kredi kullananlar kira yardımı alamıyor)