Brent petrol nedir? Brent petrol fiyatları ne kadar?

Brent petrol dünyada genel olarak ham yakıt olarak kullanılmaktadır. Brent petrol fiyatları ne kadar? Cuma günü Rusya ve Arabistan arasındaki toplantının sonuçsuz kalması petrol fiyatlarını etkiledi. Brent petrol nedir? İşlenmesi kolay olan bu petrol türü Ortadoğu ve Kuzey Denizi’nden çıkarılıyor. Tatlı petrol sınıfından yer alan bu petrol türü hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

BRENT PETROL NEDİR?

Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere Brent petrol adı verilmektedir. Dünya piyasasına yön veren bu petrol türü tatlı petrol sınıfına giriyor. Brent petrol genel olarak ham yakıt için kullanılıyor.

BRENT PETROL FİYATLARI NE KADAR?

8 Mart’ta 49,99 dolardan kapanan Brent türü ham petrol varil fiyatı saat 19.30 itibarıyla 45,29 dolara kadar gerilerken günlük kaybı yüzde 9,4'ü, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da aynı saatlerde 41,77 dolara kadar düşerken günlük kaybı yüzde 9'u buldu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen ve yaklaşık 7 saat süren OPEC toplantısında ek üretim kesintisi kararında uzlaşı sağlanamayınca Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 25 düşerek 31.43 dolar, ABD West Texas Intermediate da Brent petrol fiyatını yüzde 27 düşürerek 30 dolara indirdi. Böylece petrol 22 Şubat 2016'dan bu yana en düşük seviyeye inerek tarihe geçti.