Borçlu şirketlere ve bankalara can simidi

AK Parti milletvekilleri, şirketlerin borçlarının yapılandırılması, Varlık Barışı’nın süresinin 31 Aralık 'a kadar uzatılması, yurtdışı çıkış harcının 50 liraya çıkarılması, ülkeye getirilen telefonların kayıt süresinin 4 ayla sınırlandırılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu.

YENİ KREDİ, BORÇ SİLME...

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, mali sistemdeki şirketlerin borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir düzenleme getireceklerini belirterek, “Geçmiş dönemlerde ‘İstanbul yaklaşımı’ olarak uygulanan bir sistem kurulmasını öngörüyoruz. Şirketlerin, 2 yıl içinde, kanunda belirtilen şartlar kapsamında müracaat etmeleri halinde bazı teşviklerimiz de olacak ve bunların borçları bankalar tarafından yapılandırılacaktır” dedi. Yapılandırmayla firmaların kredilerini geri ödeyebilmelerine ve istihdama devam etmelerine imkan verilecek. Bu sayede hem firmalar finansal darboğazdan kurtulacak hem de bankalar kredilerini tahsil edecek. Mali durumları, çerçeve anlaşmasında belirlenecek kurumlar tarafından tespit edilecek. Kredilerin vadeleri uzatılabilecek, faiz-temerrüt faizi-gecikme cezası gibi alacaklar azaltılıp, silinebilecek.

Borçlanmaya ayar

Teklifte yurtdışı borçlanmayla ilgili de düzenleme var. Değişiklik sonrası borçlanmalar 4/b’li sayılacak. Şu an günlük borçlanma tutarı 27.28 TL. 10 yıllık borçlanma 98 bin 242 TL. Değişiklik sonrası bu rakam 138 bin 153 TL’ye çıkacak ve yaklaşık 40 bin TL’lik bir fark doğacak.

%10’U ‘YEDEK AKÇE’YE

Teklifle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nda değişikliğe gidilerek, ‘yedek akçe’ olarak ayrılan oranları Türk Ticaret Kanunu’yla uyumlu hale getireceklerini vurgulayan Muş, “Yedek akçenin, kanunda belirtilen düşüşler yapıldıktan sonra yüzde 10 olarak ayrılmasını teklif ediyoruz. Zorunlu karşılıklarla ilgili Merkez Bankası'na bazı yetkiler vermeyi teklif ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Yaklaşımı nedir?

İstanbul Yaklaşımı, ekonomik olarak zorlanan, kaynak kaybına uğrayan ve ağır borç yükü altına giren üretici sektörlere, bankalar aracılığıyla kaynak aktarma sürecine verilen isim. Geçmişte IMF’den sağlanan kaynağın 3 milyar dolarlık kısmı bankaların sermayelerini güçlendirmede kullanılmıştı. Bankalara aktarılan kaynağın yüzde 60’ı darboğazdaki şirketlere kredi olarak dağıtılmıştı.

Yurtdışı çıkış harcı 15 TL’den 50 liraya çıkıyor

Yurtdışı çıkış harcı da 15 liradan 50 liraya çıkarılacak. Ülkeye farklı şekilde sokulan ve klonlanmış bir IMEI numarasıyla kullanılan telefonların 4 ay içinde kullanıma kapatılacağını bildiren Muş, “Vatandaşlar, 1 yıl içinde müracaat edip 250 lira yatırmaları halinde bu telefonlar sisteme entegre edilecek" dedi.

Varlık barışı 6 ay uzatıldı

Teklifin 32 maddeden oluştuğunu bildiren Muş, varlık barışının süresinin 6 ay uzatılarak 31 Aralık 2019’a kadar yürürlükte olacağını belirtti. Muş, basit usülde vergilendirilen esnafın, müracaat etmesi halinde geliri üzerinden, belirli bir oranda vergilendirilmesinin önünü açacaklarını söyledi.

Türkiye’nin Otomobili için özel destek geliyor

Teklifte Türkiye’nin Otomobilini de ilgilendiren bir düzenleme var. Ar-Ge'si yurtiçinde yapılarak geliştirilen ve üretilen araçlar desteklenecek. Üretim yapan markaların kazandıkları yatırıma katkı tutarı, 2035 yılı sonuna kadar ödedikleri ÖTV matrahından düşülerek, üçer aylık dilimlerde ödenebilecek. Türkiye’nin Otomobili için bu önemli teşvik ile birlikte yatırımların hızlanması da bekleniyor.