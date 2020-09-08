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  3. Bloomberg'den çarpıcı araştırma: Türkiye 'en az daralmayı kaydeden ülkeler' arasında ilk üçe girdi
08 Eylül 2020 Salı 15:31 | Son Güncelleme:

Bloomberg'den çarpıcı araştırma: Türkiye 'en az daralmayı kaydeden ülkeler' arasında ilk üçe girdi

Bloomberg'den çarpıcı araştırma: Türkiye 'en az daralmayı kaydeden ülkeler' arasında ilk üçe girdi
İHA

Türkiye, Bloomberg'in yayımladığı "pandemide en az daralmayı kaydeden ülkeler" listesinde ilk üçe girme başarısını gösterdi.

2020 yılının ikinci çeyreğinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında dünya ekonomisi büyük daralmalar gösterdi.Yapılan bir araştırmada Türkiye, pandemide en az daralmayı kaydeden ülkeler listesinde ilk üçe girerek başarısını bir kez daha tescilledi.

İHA'da yer alan habere göre, Bloomberg'in yaptığı araştımada, aynı dönemdi ABD ekonomisi yüzde 5, İngiltere yüze 9,9 İspanya ise yüzde 12 daralırken, Çin ve Endonezya ve Türkiye en az daralmayı gösteren ülkeler arasında yer aldı.

Yayımlanan araştırmada tüm dünya ekonomileri yer alırken, ülkelerin üretim, ithalat-ihracat aktiviteleri ve kaydedilen zarar oranı temel alındı.

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