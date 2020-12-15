Bloomberg dikkat çekti ve ekledi: Türk Lirası olması gerekenden yüzde 30 daha ucuz

Ekonomik temeller üzerine dayalı adil değerleri hesaplayan modele göre en fazla yanlış fiyatlama gelişen piyasa paralarında. Buna göre Çek Korunası temellerin işaret ettiğinden yüzde 21 daha pahalı, Hint Rupisi ise olması gereken yerin yüzde 17 üzerinde görünüyor.