Bir yıl geçmeden şehir ayağa kalktı! 8 bin deprem konutu yıl sonunda hazır

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen depremde evleri yıkılan vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak için hayata geçireceği 17 bin 800 konuttan 8 bini yıl sonunda hazır olacak. Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde TOKİ eliyle il bazında en büyük proje başlatılmıştı.

TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Karabayır, evleri yıkılan vatandaşların derdine derman olmak için başlatılan toplu konut projeleri kapsamında ilk temeli şubat ayında 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Apartmanı’nın bulunduğu Sürsürü Mahallesi’nde attıklarını ifade ederek, “6 ay gibi kısa bir zaman diliminde Sürsürü Mahallesi’ndeki toplu konutlarımızı bitirdik, teslim aşamasına getirdik. Yine 6 ayda 17 bin 800 konutumuzun yapım aşamasını başlattık. Konutlarımızın inşası büyük bir hızla devam ediyor” dedi.

YIL BİTMEDEN TESLİM



Karabayır, sözlerini şöyle sürdürdü: “İhalesini gerçekleştirdiğimiz ve yapımına başladığımız 17 bin 800 konuttan yıl sonuna kadar yaklaşık 8 binini teslim etmeyi planlıyoruz. Diğer kalan konutları da önümüzdeki yılın ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında teslim edeceğiz. Burada önemli olan depremin üzerinden bir yıl geçmeden konutlarımızı teslim etmeye başladık. Bu 8 bin konutu yıl sonuna kadar teslim etmemiz şehirde büyük bir rahatlama sağlayacak.” Karabayır “Toplu Konut İdaresi olarak bugüne kadar Elazığ’da yaptığımız ihalelerin toplam bedeli yaklaşık 5 milyar lira. Bu yatırımlar daha sonra da devam edecek” dedi.

Konutların önemli bir kısmı Elazığ merkezine yakın inşa edildi.

812 İŞYERİ DE İNŞA EDİLDİ



Karabayır, sadece konut değil, 824 iş yeri, 12 cami, her mahallede birer fırın yapmak suretiyle konut ihalelerinin içerisine sosyal donatıları da dahil ettiklerini dile getirdi. Karabayır mağduriyetin bir an önce giderilmesi adına pandemi sürecinde şantiyelerde tedbirlerin alınmasını sağlayarak işlerin zamanında bitirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

ELAZIĞ YERİNDE DÖNÜŞTÜ



Karabayır “Kentte yapılan bu yatırımların önemli özelliği var. Önceki depremlerde genelde rezerv konut alanları belirlenerek şehir dışında, şehire yakın yerlerde yapılıyordu. Burada işin zor kısmı göze alınarak yerinde dönüşüm de yapılıyor. Vatandaşın modern bir şekilde hayatlarını yaşayabilecekleri evler yapılıyor” dedi.