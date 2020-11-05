BİM aktüel ürünleri neler? 6 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu listesi tamamı...

6 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu listesi yayınlandı. Binlerce BİM müşterisi ihtiyacı olan ve uygun fiyatlı olan ürünleri kaçırmak istemiyor. Erken saatte BİM marketin açılışına giderek aktüel ürünleri satın almak istiyor. 6 Kasım BİM kataloğunda 9 Dilim Yağlı Radyatör 299 TL'den, Desenli Tek Kişilik Yorgan 59,90 TL'den, Raf Düzenleyici 9,95 TL'den, Kız-Erkek Çocuk Bot 39,90 TL'den, Çocuk Yağmurluk 39,90 TL'den satılıyor. İşte 6 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu listesi tamamı haberimizde...