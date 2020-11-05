05 Kasım 2020 Perşembe 17:00 | Son Güncelleme:
BİM aktüel ürünleri neler? 6 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu listesi tamamı...
BİM aktüel ürünleri her hafta olduğu gibi bu cuma da müşterilerin yoğun ilgisini görüyor. Bim market kaliteli ve uygun fiyatlı sattığı gıda ürünlerinin yanı sıra mutfak eşyasından elektronik eşyaya kadar geniş bir yelpazeye sahip ürünlerle de raflarını dolduruyor. 6 Kasım BİM kataloğunda 9 Dilim Yağlı Radyatör 299 TL'den, Desenli Tek Kişilik Yorgan 59,90 TL'den, Raf Düzenleyici 9,95 TL'den satılıyor. İşte 6 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu listesi tamamı...
6 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu listesi yayınlandı. Binlerce BİM müşterisi ihtiyacı olan ve uygun fiyatlı olan ürünleri kaçırmak istemiyor. Erken saatte BİM marketin açılışına giderek aktüel ürünleri satın almak istiyor. 6 Kasım BİM kataloğunda 9 Dilim Yağlı Radyatör 299 TL'den, Desenli Tek Kişilik Yorgan 59,90 TL'den, Raf Düzenleyici 9,95 TL'den, Kız-Erkek Çocuk Bot 39,90 TL'den, Çocuk Yağmurluk 39,90 TL'den satılıyor. İşte 6 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu listesi tamamı haberimizde...