BES ne demek? BES sistemi nedir, zorunlu mu?

BES sisteminin ne olduğu araştırılan konuların başında yer alıyor. BES sistemi yeni düzenleme ile Ocak ayında değişti. 45 yaşındaki kamu ve özel çalışanları kapsana BES maaşlardan belli miktar maaş kesecek. Kesilecek tutar prime esas kazancın %3’ü kadar belirlendi. Kesintiler en az 53 lira, en fazla ise 340 lira olacak. BES’ten ayrılan kişiler ise 3 yıl içinde sisteme dahil edilecek. BES hakkında tüm merak ettikleriniz haberimizin detaylarında…

BES ZORUNLU MU?

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ilişkin olarak yeni bir düzenleme Ocak ayında yapılmıştı. Buna göre sistemden ayrılanlar, üç yıl içinde yeniden sisteme dâhil edilecek. Bireysel Emeklilik Sistemi olarak bilinen BES, çalışanların iş hayatında bulunduğu süre içerisinde yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayacak.

ZORUNLU BES KİMLERİ KAPSIYOR?

45 yaşın altında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kamu ve özel sektör çalışanlarının tamamını kapsamaktadır.

BES’TE MAAŞLARDAN NE KADAR KESİLECEK?



Otomatik katılım olarak uygulanacak BES sistemine katımlar işverenler aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Prime esas kazancın yüzde 3’ü kadar kesinti bireysel emeklilik sistemine dâhil edilecek. Ancak isteyenler daha fazla kesinti yapılmasını da talep edebilmektedir. Üst sınırla ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır. Sistemde kalınması durumunda her ay katkı paylarına devlet % 25 oranında katkıda bulunacaktır.

Bu oranı iki katına kadar artırmaya, yüzde 1’e kadar azaltmaya veya katkı payına maktu limit getirmeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Kesintiler ise en düşük 53 lira, en yüksek 340 lira olacak.

Aylık prime esas kazancınız, 3 bin liraysa, maaşınızdan aylık 90 lira kesilecek. 4 bin 500 liraysa, aylık 135 lira kesinti yapılacak. 5 bin liraysa, 150 lira kesilecek.

BES’TE ÇALIŞANLARIN KAZANCI NE KADAR OLACAK? BES HESAPLAMA…

Ayda 50 lira kesilecek olanlardan (Asgari ücretliler) yılda 600 lira kesinti yapılacak. Sisteme girişte bir kereye mahsus 1000 lira devlet desteği verilecek. Her ay yüzde 25’ten toplam 150 devlet desteği ve yılsonunda toplam birikim 1750 TL olacak.

Ayda 100 lira kesilecek olanlardan, yılda 1200 lira kesinti yapılacak. Sisteme girişte 1000 lira devlet desteği verilecek. Yine her ay yüzde 25’ten toplam 300 lira devlet desteği ve yıl sonunda toplam birikim 2 bin 500 TL olacak.

Ayda 200 lira kesilecek olanlardan, yılda 2400 lira kesinti yapılacak. Sisteme girişte 1000 lira devlet desteği verilecek. Yine her ay yüzde 25’ten toplam 600 lira devlet desteği ve yıl sonunda toplam birikim 4 bin TL olacak.

Ayda 300 lira kesilecek olanlardan, yılda 3 bin 600 lira kesinti yapılacak. Sisteme girişte 1000 lira devlet desteği verilecek. Yine her ay yüzde 25’ten toplam 900 lira devlet desteği ve yıl sonunda toplam birikim 5 bin 500 TL olacak.

BES’TEN ÇIKIŞ YA DA CAYMA HAKKI! BİREYSEL EMEKLİLİK İPTAL İŞLEMLERİ

Bireysel Emeklilik Sistemine giren çalışanların iki ay içinde cayma hakkı bulunmaktadır. Cayma durumunda her hangi bir maddi kayıp yaşanmaz. Sistemden çıkan çalışanlara 10 iş günü içerisinde yatırdıkları katkı payları iade edilmektedir. Ancak ilk 3 yıl içerisinde zorunlu BES’ten vazgeçilmesi durumunda devlet katkısını almak mümkün değildir. Cayma hakkı bir başkasına veya işverene devredilemiyor.

Bireysel Emekliliğini’zi iptal etmek için anlaşma yaptığınız banka ile irtibata geçerek Bireysel Emeklilik hesabınızı kapatma ve sistemdeki paranızın iade edilmesini talep ederek sistemden çıkabilirsiniz. Ancak BES’inizi iptal ettiğiniz süre ile ilgili bir tahahhüt imzalamış iseniz yatırdığınız paradan bu ücret kesintileri yapılacaktır.

OTOMATİK BES NE ZAMAN BAŞLADI/BAŞLAYACAK?

– Çalışan sayısı 1.000 ve üzeri olan şirketler; 1 Ocak 2017

– Çalışan sayısı 250-999 arasında olan şirketler; 1 Nisan 2017

– Çalışan sayısı 100-249 arasında olan şirketler; 1 Temmuz 2017

– Çalışan sayısı 50 – 99 arasında olan şirketler; 1 Ocak 2018

– Çalışan sayısı 10-49 arasında olan şirketler; 1 Temmuz 2018

– Çalışan sayısı 5-9 arasında olan şirketler; 1 Ocak 2019