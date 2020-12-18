Bekçilik sınavı ne zaman? 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav konuları neler?

2020 bekçilik sınavına dair detaylar belli oldu. Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bekçilik sınavının tarihi ve saati açıklandı. Peki, Bekçilik sınavı ne zaman? Sınavın değerlendirmesi nasıl yapılacak? İşte tüm merak edilenler..

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 16 Ocak 2021 Cumartesi günü, saat 14.00'da gerçekleşecek. 100 sorudan oluşacak olan sınav İstanbul'da gerçekleşecek. Sınavda süre 120 Dakika olacak. Sorularda 5 (beş) cevap seçenek sayısı olacak. Sınavda çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava bandajı çıkarılmış şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir.

BEKÇİLİK SINAVI KONULARI NELER?

Türkçe ( Ortaöğretim düzeyi ) 20

Sosyal Bilgiler ( İlköğretim düzeyi ) 15

Fen Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15

Hayat Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15

Matematik ( Ortaöğretim düzeyi) 15

Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi ) 20

GENEL TOPLAM 100

SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sınav soruları ve cevap anahtarları 19 Ocak 2021 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuç bilgileri 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL OLACAK?

• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;

[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.