BDDK'dan dolandırıcılara karşı uyarı

BDDK'dan yapılan açıklamada, son günlerde BDDK'nın adının kullanılarak gerek sosyal medya hesaplarıyla, gerekse cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarla, kurum tarafından alınmış bir karar kapsamında ödeme yapılacağı veya maddi bir menfaat sağlanacağı yönünde gerçek olmayan vaatlerle, vatandaşların kişisel verileri ve kart bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı yönünde ihbar ve şikayetler alındığı belirtildi.

Bu bağlamda, BDDK tarafından alınan herhangi bir karar kapsamında vatandaşlardan kart bilgisi başta olmak üzere herhangi bir kişisel verinin talep edilmesinin söz konusu olmadığı, sosyal medyada veya cep telefonlarına gelen kısa mesajlarda yer alan bu tür ifadelerin dikkate alınmaması ve yalnızca kurumun resmi internet sitesi olan https://www.bddk.org.tr adresinden yapılan duyurulara itibar edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen, vatandaşlarımızın benzer bir durumla karşılaşması halinde, kurumumuz resmi internet sitesinde yer alan 'iletişim' sekmesi altındaki 'E-Şikayet' bölümünden (https://ebulten.bddk.org.tr/esikayet/) ekran görüntüsü ve varsa diğer belgeler ile birlikte kurumumuza ihbarda bulunması önem arz etmektedir. Diğer taraftan, yukarıda açıklanan ve benzeri yöntemlerle dolandırıcılık girişiminde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında bugüne kadar kurumumuzca ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuruda bulunulmuş olup, bundan sonra da gerekli yasal yollara başvurulacağı tabiidir."