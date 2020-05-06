Bayram kredisi 2020 veren bankalar hangileri? Vakıfbank, İş Bankası, Ziraat Bankası bayram kredisi veriyor mu? İşte kredi tutarları...

Bayram kredisi hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Kredi almak isteyen vatandaşlar bankaların bu yıl için belirlediği düşük faizli kampanyalarını ilgiyle takip ediyor. Peki, Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Vakıfbank, İş Bankası, Ziraat Bankası bayram kredisi veriyor mu? Bankalar 3 ay ertelemeli, 60 ay vadeli, dosya ve sigorta masrafsız kampanyaları yoğun ilgi görüyor. Haberimizin içerisinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

BAYRAM KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

İŞ BANKASI BAYRAM KREDİSİ

İş Bankası bayram kredisi kampanyası düzenleyen bankalardan. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlar'ı için avantajlı faiz oranları ile kampanya düzenlese de bu yıl için henüz resmi bir kampanya açıklaması yapılmadı. İş Bankası tarafından sağlanan Bayram Kredisi kapsamında müşteriler en fazla 50 bin TL limitli ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. Anında Bayram Kredisi kapsamında sağlanan bu oran için en uzun ödeme vadesi ise 60 ay.

Kredi kullanacak olan müşteriler için en merak edilen noktalardan birisi de kredi faiz oranı. İş Bankası 36 aya kadar vadeli krediler için yüzde 0.96 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi sunuyor. Eğer müşteriler ödemelerini 37 ile 60 ay arasında yapmak isterlerse uygulanacak faiz oranı yüzde 1.03 oluyor. İş Bankası müşterilerine 3 ay ödeme erteleme imkanı sağlayacağını açıkladı. 10 bin TL'lik kredi 36 ay vadelendirilince 340,92 TL'ye denk gelecektir.

ZİRAAT BANKASI BAYRAM KREDİSİ

Ziraat Bankası 2020 için bayram kredisi kampanyası oluşturmamış olsa da her daim avantajlı faiz oranları sunuyor.

GARANTİ BBVA BAYRAM KREDİSİ

Geçtiğimiz yıllarda hem ihtiyaç kredisi hem de KOBİ kredisi kapsamında oldukça avantajlı kampanyalar oluşturmuştu Garanti BBVA. Henüz 2020 bayram kredisi kampanyası sunmamış olsa da sitemiz üzerinden Garanti BBVA ihtiyaç kredisi sorgulaması yaparak faiz oranlarını inceleyebilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

VAKIFBANK BAYRAM KREDİSİ

VakıfBank faiz oranları ve kredi seçenekleri için sitemizden kredi hesaplaması yapabilirsiniz. Kamu bankası olan VakıfBank her zaman sunduğu avantajlı faiz oranları ile öne çıkıyor. Geri ödemesi kolay, düşük faiz oranlı ihtiyaç kredisi çekmek için VakıfBank kredilerini inceleyebilirsiniz.

QNB FİNANSBANK BAYRAM KREDİSİ

QNB Finansbank'ın yapmış olduğu açıklamalara göre; 36 ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek isterseniz düşük faiz oranına bağlı olarak taksit tutarı 336.05 TL olacaktır. Banka tahsis ücreti 50 TL iken, yıllık maliyet oranıysa yüzde 13.9900'dir. 36 ay sonundaysa ödeyeceğiniz toplam ödeme tutarı 12.147.80 TL'dir.

HALKBANK BAYRAM KREDİSİ

Halkbank bayram kredisi ürünü sunmasa da ihtiyaç kredisi için her zaman avantajlı faiz oranları sunuyor. Düşük faiz oranlı, kolay ödemeli ihtiyaç kredisi kullanmak için Halkbank ürünlerini inceleyebilirsiniz.