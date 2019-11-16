Batman ve Hakkari'ye gençler için dev yatırım

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Batman ve Hakkari’ye 56 milyon TL’lik yatırım yapacak. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tüm imkanları gençler için seferber ettiklerini belirterek, “Her yatırım, her planlama gençlerimiz için. Çünkü gençlerimiz bizim geleceğimiz, umudumuz” dedi. Bakan Kasapoğlu, Batman Valisi Hulusi Şahin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık’la iki ilin ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Batman ve Hakkari’ye toplam yatırım maliyeti 56 milyon lirayı bulacak olan gençlik merkezleri, yüzme havuzları, spor salonları, futbol ve basketbol sahaları inşa edilmesi kararlaştırıldı.

46 TESİS YAPILACAK

Hakkari’de 35, Batman’da 11 olmak üzere toplamda 46 tesis hayata geçirilmiş olacak. Bakan Kasapoğlu, yaptıkları her yatırımın gençler için olduğunun altını çizerek, “Tüm imkanlarımızı gençlerimiz için seferber edeceğiz, ediyoruz da. Çünkü gençlerimiz bizim geleceğimiz, umudumuz” dedi.

7 GÜN 24 SAAT HİZMET

Bakan Kasapoğlu, tesislerin 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vereceğini söyledi. Kasapoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 18 yıldır hem gençliğimiz hem de sporla ilgili devrim niteliğinde yatırımlar yaptık” dedi.