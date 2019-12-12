Başkan Erdoğan 100 bin sosyal konut projesini başlattı: 100 bin dar gelirliye 894 lira taksitle ev

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal konut projesini tanıttı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ‘100 Bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı’na katılan Erdoğan, “2020 programımız kapsamında ülkenin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun inşa sürecini başlatıyoruz. Yılbaşı itibarıyla temeli attıktan sonra azami 1 ila 1.5 yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz” dedi.

BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜ

Yılın ilk aylarında 250 bin sosyal konut kampanyası çerçevesinde başlatılan ilk 50 binlik konut projesinin büyük ilgi gördüğünü ifade eden Erdoğan, “Hem sayıyı artırmaya hem de kampanyayı sürekli hale getirmeye karar verdik” diye konuştu. Hedeflerinin vatandaşların zemin artı 2, zemin artı 3 ya da zemin artı 4 olmak üzere bu binalara yerleşmeleri olduğuna değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

BÜTÇESİ 17.3 MİLYAR TL

“Vatandaşlarımıza yüzde 10 peşinatın ardından kalan tutarın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanını sağlayacağız. Böylece 100 bin dar gelirli ailemiz kira öder gibi konut sahibi olabilecek. Bu konutlar 2 artı 1 brüt 75 ve 85 metrekare ila 3 artı 1 brüt 100 metrekare olarak projelendirilecek. Projenin toplam yatırım bedeli yaklaşık 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor.”

MURAT KURUM: 12 KATI BAŞVURU ALDIK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, mart ayında başlatılan 50 bin konut projesi için 638 bin kişinin başvuru yapıldığına dikkati çekti. Kurum, “Üreteceğimiz konut sayısının 12 katı başvuru aldık. Vatandaşımızın bu yoğun talebi karşısında Edirne’den Hakkari’ye 81 ilimizde inşa edeceğimiz yıllık konut sayısını 50 binden, yıllık 100 bine çıkarıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Marmara’da yeşili bol, Güneydoğu’da düz dam

Başkan Erdoğan, projelerin geleneksel mahalle kültürünü yaşatacak şekilde tasarlanacağını belirterek, bölgeden bölgeye değişecek özellikleri şöyle anlattı:

Karadeniz’de bölgeye özgü yöresel ahşap ve taş yapı elemanları karma şekilde kullanılacak.

Marmara Bölgesi’nde hem geleneksel hem modern yapılar inşa edilecek. Depreme dayanıklı, yeşili bol, mahalle kültürünü yansıtan tasarımlarla inşa edilecek.

Ege Bölgesi’nde iklim koşullarına uygun, açık renkli cephe kaplamaları ve boyamaları, kiremit çatılarıyla Ege’nin geleneksel zarif dokusuna uygun yapılar inşa edilecek.

Akdeniz’de de bölgenin iklimiyle barışık, güneş ışınlarını yansıtacak canlılıkta doku ve renkler kullanılacak.

İç Anadolu’da kıvrımlı yolları, şirin sokakları, ahşap süslemeli yapıları, cumbalı evleriyle örf âdet ve gelenekleri yaşatan mahalle kültürü yaşatılacak.

Doğu Anadolu’da karasal iklimin tavrına ve arazinin zor şartlarına cevap verebilecek nitelikte cephe unsurları kullanılacak.

Güneydoğu Anadolu’da yöresel taşların hakim olduğu cephe kaplamaları esas unsur olmakla birlikte düz damlar ve büyük balkonlar yer alacak.

‘KÜRTLER, TÜRKLER DEĞİL VATANDAŞIMIZ YAŞIYOR’ DEDİK

Şehirlerin çehresinin değişip, gelişmeye başladığının altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu: “Gecekondu sorunu büyük oranda çözüme kavuşturuldu. İşte Diyarbakır... 3-5 yıl öncesinin Diyarbakır’ıyla şu anki Diyarbakır aynı değil. TOKİ olarak girdik ve yaptığımız konutlarla, o bölgede yaşayan vatandaşlarımıza insanca yaşamanın imkanını sağladık. Orada Kürtler yaşıyor, filanca yerde Türkler yaşıyor demedik. Buralarda benim vatandaşım yaşıyor dedik.”

HİÇBİR VATANDAŞIMIZIN BARINMA SORUNU KALMASIN

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, “Her yıl 100 bin konutu vatandaşlarımıza kazandıracak bu proje modelinin finansal altyapısını tamamladık” dedi. Ekonomide kaydedilen ilerlemeleri öncelikli olarak vatandaşlara yansıttıklarını vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, çok düşük maliyetle dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapacak çok önemli bir projeyi daha hayata geçiriyoruz.” Bakan Albayrak, şöyle devam etti:

AİLELER SEVİNECEK

“İnanıyorum ki, pek çok ailemizi bu sayede sevindirmiş olacağız. İstiyoruz ki hiçbir vatandaşımızın en temel haklarından olan barınma sorunu kalmasın. Tüm politikalarımızı, stratejimizi bu doğrultuda hazırlıyor ve uyguluyoruz. Ülkemizi bu değere kavuşturmak, milletimizin huzurunu, refahını, sosyal ve ekonomik imkanını daha da artırmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.”