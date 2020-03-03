Bankaların kârı ocakta 2.5 kat arttı

Sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,42 seviyesinde gerçekleşti. Bankalar 2019 yılının aynı döneminde 3.21 milyar TL kâr etmişti. Böylece bankaların kârında 2.5 kat artış oldu. Mevduat ise yüzde 0,9 artışla 2 trilyon 590 milyar 958 milyon liraya yükseldi.