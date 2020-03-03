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  3. Bankaların kârı ocakta 2.5 kat arttı

Bankaların kârı ocakta 2.5 kat arttı

Bankaların kârı ocakta 2.5 kat arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün net kârı ocak ayında 7 milyar 921 milyon TL, toplam aktif büyüklüğü 4 trilyon 533 milyar 530 milyon lira oldu.

Sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,42 seviyesinde gerçekleşti. Bankalar 2019 yılının aynı döneminde 3.21 milyar TL kâr etmişti. Böylece bankaların kârında 2.5 kat artış oldu. Mevduat ise yüzde 0,9 artışla 2 trilyon 590 milyar 958 milyon liraya yükseldi.


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