Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri 2020 nasıl? Açılış saatleri haberimizde…

Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle banka çalışma saatleri güncellenmişti. Salgın sonrası normalleşme süreci için planlamalar yapılırken bankalar da açılış saatlerinde yeni bir değişiklik yaptı. Banka çalışma saatleri 2020 ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Korona virüsü salgını nedeniyle banka çalışma saatleri güncellenmişti. Salgın sonrası normalleşme süreci kapsamında; bankalar, çalışma saatlerini yeniden 09.00-17.00 saatleri arasında olacak şekilde düzenledi. VakıfBank, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Garanti Bankası, DenizBank, İş Bankası gibi belli başlı bankalar artık normal mesai saatleri olan 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

Buna göre, İş Bankası şubeleri 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren normal çalışma saatleri olan 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet verecek. Garanti Bankası ise müşterilerine konuyla ilgili bir bilgilendirme mesajı gönderdi. Garanti şubeleri 6 Mayıs itibariyle 09:00-12:30/13:30-17:00 arası müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.