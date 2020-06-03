Bakteri ve virüslü gıdalara yumurta kabuğuyla çözüm

ÖZGÜL ÖZTÜRK

Yumurta kabuğundan ürettiği doğal antibakteriyel maddeyle ambalajlı gıdaların raf ömrünü 2 katına çıkaran girişimci Elif Güngör Reis, şimdi bu ürünü sebze-meyvelerin dezenfekte edilmesinde kullanarak Kovid-19’la mücadele sürecine katkıda bulunacak. ‘Sudayu’ isimli ürünün gıdaların yıkandığı suya katıldığında 1 dakika içinde 10 bin bakterinin yanı sıra, virüs ve pestisiti yok ettiğini anlatan Reis, “Bu ürünün muadili henüz dünyada yok. Bu nedenle yurtdışından da ilgi bekliyoruz” dedi.

KOVİD-19’LA TALEP ARTTI



İstanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde ürettikleri ürünün yan etkisiz ve doğal bir içeriğe sahip olduğunu vurgulayan Reis, şunları kaydetti: “Mevcut ürünümüzün 1 kilosuyla ortalama 10 ton gıdanın raf ömrü 2 katına çıkarılabiliyor. Ancak pandemi döneminde bu ürünümüzü 1 gr’lık 30’lu pakette satışa sunmaya başladık. Geçen ay piyasaya sürdüğümüz ve internet üzerinden satılan ürünümüze tüketicilerden talep yağıyor. Bu ürünle marketten aldığınız sebze meyveyi balkonda havalandırmaya gerek duymadan veya sirkeli suda bekletmeden sadece 1 dakika yıkayıp sağlıkla tüketmeniz mümkün.”

RAF ÖMRÜNÜ İKİ KATINA ÇIKARIYOR



İçeriğindeki kalsiyum iyonlarıyla küf-maya ve bakteri oluşumunu engelleyerek doğal bir koruma sağlayan Sudayu, ambalajlı gıda ürünlerinin raf ömrünü 2 katına çıkarıyor. Yüzde 99.2 saf kalsiyum içeren Sudayu, dünya üzerinde e-kodsuz olarak kullanılabilen tek doğal gıda koruyucu olma özelliğini taşıyor. 30’lu paketi 45 TL’ye satılan ürünün 1 gramıyla 1 litre solüsyon hazırlanabiliyor. Şu anda yumurta kabuğundan gıda takviyesi yapmak ve böbrek hastaları için fosfat tutucu bir ürün geliştirmek için de çalışmalar yaptıklarını açıklayan Reis, bu projeyi hayata geçirebilmek için ise yatırıma ihtiyaç duyduklarını söyledi.

SİNGAPUR VE ABD’YE SATIŞ



Elif Güngör Reis’in verdiği bilgilere göre, dünyada gıda koruyucu maddeleri sektörünün büyüklüğü 300 milyar dolara ulaşmış durumda. Türkiye’de ise bu rakam 15 milyon dolar seviyelerinde. Reis, “Gelecek doğal gıdada. Ciromuzu her yıl katlıyoruz. 2019’da 70 bin dolar olan ciromuzu 2020’nin ilk çeyreğinde yakaladık. Sudayu ürünümüzün satışını hızlandırmak için ABD ve Singapur’da açtığımız satış ofislerimizle birlikte bu yıl 200 bin doların üzerinde ciro hedefliyoruz” dedi.