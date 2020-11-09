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09 Kasım 2020 Pazartesi 12:41 | Son Güncelleme:

Bakan Varank'tan ekonomide istikrar mesajı

Bakan Varank'tan ekonomide istikrar mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, SAHA EXPO açılış programına katıldı. Yatırım ortamını daha güçlü hale getirmek için kamu ve özel sektördeki paydaşlarla çalışmalara devam edildiğini belirten Bakan Varank, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerini kullandı ve ekledi:

"YOİKK ile öngörülebilirliği daha da artıracak, Türkiye'nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız."

Ayrıntılar geliyor...

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