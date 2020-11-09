Bakan Varank'tan ekonomide istikrar mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, SAHA EXPO açılış programına katıldı. Yatırım ortamını daha güçlü hale getirmek için kamu ve özel sektördeki paydaşlarla çalışmalara devam edildiğini belirten Bakan Varank, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerini kullandı ve ekledi:



"YOİKK ile öngörülebilirliği daha da artıracak, Türkiye'nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız."

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