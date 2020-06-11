Bakan Pakdemirli'den hasar tazminatı açıklaması

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, tarımda doğal afetlere karşı Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) önemli bir güvence olduğunu bildirdi. Türkiye'de 2020 yılı içinde meydana gelen afetler nedeniyle 57 ilde, 163 bin 850 üreticiye ait toplam 4 milyon 328 bin 685 dekar alanın etkilendiğini belirten Pakdemirli, "Bu afetlerin büyük çoğunluğu mayıs ayı içesinde meydana geldi. Tarım sigortası kapsamında olan afetlerle ilgili TARSİM tarafından yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda yaklaşık muallak hasarlar dahil 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek. Ekspertiz çalışmalarının bitirilmesinden sonra hasar tazminat ödemeleri yapılacak" ifadesini kullandı. Bakan Pakdemirli, tarım sigortası kapsamında olan riskler için TARSİM hasar raporu ile tarım sigortası kapsamına girmeyen afetler için ise üreticilerin, İl İlçe Hasar Tespit Komisyonu raporuyla Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine başvurarak, tarımsal kredi borçlarını erteletebileceğini ya da taksitlendirebileceğini belirtti.

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