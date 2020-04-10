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  3. Bakan Pakdemirli: Hayvancılık yapan işletmelere 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün 18.00'den sonra hesaplara aktarılacak

Bakan Pakdemirli: Hayvancılık yapan işletmelere 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün 18.00'den sonra hesaplara aktarılacak

Bakan Pakdemirli: Hayvancılık yapan işletmelere 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün 18.00'den sonra hesaplara aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hayvancılık yapan işletmelere 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün 18.00'den sonra hesaplara aktarılacak." dedi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, hayvancılıkla uğraşan işletmelere yapılacak destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, "Hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmemize, çoban desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi yapacağız. Ödemeler, bugün saat 18.00'den itibaren hesaplara aktarılmaya başlayacak. Ödemelerin, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.


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