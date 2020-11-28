28 Kasım 2020 Cumartesi 14:35 | Son Güncelleme:
Bakan Elvan: TOBB heyeti ile sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik
Son Dakika Haberleri.. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) heyeti ile yapılan toplantıya ilişkin, "Sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta MÜSİAD ile programımıza devam edeceğiz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, iş dünyası ile görüşmeler programı kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'yle yapılan toplantıyı değerlendirdi.
Bakan Elvan, toplantıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"TOBB heyetinin görüş ve önerilerini dinledik. Sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta MÜSİAD ile programımıza devam edeceğiz."