Bakan Elvan: TOBB heyeti ile sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, iş dünyası ile görüşmeler programı kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'yle yapılan toplantıyı değerlendirdi.

Bakan Elvan, toplantıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"TOBB heyetinin görüş ve önerilerini dinledik. Sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta MÜSİAD ile programımıza devam edeceğiz."