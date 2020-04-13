Bakan Berat Albayrak: Özel bankaların tavrı bizi üzüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında devreye alınan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ adımlarının geldiği noktayı değerlendirdi. Albayrak, finansman desteklerinin hız kesmeden devam ettiğini vurgulayarak özel bankalara da çağrı yaptı. Albayrak “Kamu bankaları tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında dururken, özel bankaların tavrı bizleri fazlasıyla üzmektedir. Birlik ve beraberliğimizin üst düzeye çıktığı bu dönemde özel bankalarımızı da bu birliğin parçası olmaya bir kez daha davet ediyorum” dedi.

Albayrak “25 bin liralık esnaf destek finansmanına bugüne kadar 290 bin 35 esnafımız başvurdu, 163 bin 450 bin esnafımızın süreci tamamlandı, 4 milyar 73 milyon lira finansman tahsis edildi. Ayrıca 72 bin 84 esnafımız da 25 bin lira limitli Paraf Ticari Kart’a başvuruda bulundu. 66 bin 910 esnafımıza kartları tahsis edildi. Bu kapsamda 1.5 milyar liranın üzerinde bir destek devreye alındı” dedi.

4.2 MİLYON BAŞVURU



Bireysel destek paketine de 4.2 milyon vatandaşın başvurduğunu aktaran Albayrak, cuma günü tahsislerin başladığını ve 250 bin vatandaşa 1,5 milyar lira kullandırıldığını söyledi.

KGF İÇİN 66 BİN BAŞVURU



KGF destekli İş’e Devam finansmanı için cuma günü itibarıyla 66 bin 171 firmanın başvuru yaptığını anlatan Albayrak, şöyle devam etti: “34 bin 858 firmamızın süreci sonuçlandı ve 29 milyar 558 milyon liralık bir finansman tahsis edildi. Finansman tahsisi yapılan firmaların yüzde 96’sını KOBİ’lerimiz oluşturdu. Tahsis edilen meblağların da yüzde 75’i KOBİ’ler için oldu. Özellikle KGF destekli bu finansman kapsamında süreçleri yakından takip ediyoruz.”

ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILANA 1170 LİRA MAAŞ DESTEĞİ



Albayrak, vatandaşların işlerini kaybetmemesinin öncelikleri olduğuna işaret ederek, şu bilgileri paylaştı: “Kısa çalışma ödeneğimiz devrede. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza da aylık 1170 lira maaş desteğini de sağlayacağız. Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 bin firma, 2 milyon çalışan için başvuruda bulundu, 700 bini onaylandı.

60 MİLYARLIK BORÇ ÖTELENDİ



Albayrak, kamu bankalarının kurumsal ve ticari işletmelerin 20.5 milyar lira tutarındaki kredi borcunu ve 795 bin vatandaşın da konut, ihtiyaç, araç kredisi ve kredi kartları için toplam 40.6 milyar liralık borcunu ötelediğini söyledi. Albayrak, Halkbank’ın da 374 esnafın 3.5 milyar lira kredisiri ötelediğini anlattı.