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  3. Bakan Albayrak'tan 'yabancı yatırımcı' açıklaması
09 Haziran 2020 Salı 10:58 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan 'yabancı yatırımcı' açıklaması

Bakan Albayrak'tan 'yabancı yatırımcı' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Euroclear ile yaptığımız iş birliği sayesinde yabancı yatırımcılar TL, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek. Hayırlı olsun." dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İstanbul Finans Merkezi hedefleri kapsamında sermaye piyasalarının uluslararası standartlara uyumuna yönelik adımlarımız sürüyor. Euroclear ile yaptığımız iş birliği sayesinde yabancı yatırımcılar TL, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek. Hayırlı olsun." dedi.

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