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  3. Bakan Albayrak: Kamu bankalarının finansman paketi hayırlı olsun
01 Haziran 2020 Pazartesi 12:18 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak: Kamu bankalarının finansman paketi hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Kamu bankalarının finansman paketi hayırlı olsun

Son Dakika Haberleri.. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kamu bankalarının açıkladığı kredi finansman paketleri ile ilgili olarak, "Kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 kamu bankasının uygulamaya aldığı yeni kredi destek paketi ile ilgili açıklama yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, şunları söyledi:

"Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun."

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