Bakan Albayrak: Kamu bankalarının finansman paketi hayırlı olsun
Son Dakika Haberleri.. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kamu bankalarının açıkladığı kredi finansman paketleri ile ilgili olarak, "Kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 kamu bankasının uygulamaya aldığı yeni kredi destek paketi ile ilgili açıklama yaptı.
Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, şunları söyledi:
"Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun.">>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız