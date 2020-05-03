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  3. Bakan Albayrak uluslararası yatırımcılarla görüşecek

Bakan Albayrak uluslararası yatırımcılarla görüşecek

Bakan Albayrak uluslararası yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6 Mayıs'ta uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla bir araya gelecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6 Mayıs'ta uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla bir araya gelecek.

AA'nın aktardığı haberde, bakanlıktan edinilen bilgiye göre Albayrak, 6 Mayıs Çarşamba günü uluslararası yatırımcılarla saat 16.00'da telekonferans aracılığı ile görüşecek.

Citigroup ve Societe Generale'in düzenleyeceği konferans basına kapalı olacak.


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