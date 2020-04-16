Bakan Albayrak 'para stoklayan' özel bankaları uyardı! 'Üzerinize gideceğiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, virüs nedeniyle vatandaşa kapılarını kapatan özel bankalara “Üzerinize gideceğiz” uyarısı yaptı. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı video paylaşımında özel bankaların bu süreçteki faaliyetlerine yönelik değerlendirmelerde bulunarak “Vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz” dedi.

DERTLERİ MİLLET DEĞİL



Bu dönemde, kimlerin özel bankaların avukatlığına soyunduğunun da görülmesi gerektiğini belirten Albayrak “Uluslararası kurumlardan yardım isteme ve ülkeyi nereye sürükleyeceği belli olmayan para basma söylemlerinden sonra, bu konudaki duruşları ile de dertlerinin millet olmadığını gösterdiler” dedi.

STOKÇULUK YAPIYORLAR

Albayrak şöyle devam etti: “Başakşehir’deki dev hastanenin yolunu yapmayıp, Adana’da hiçbir araç, gereç ya da tıbbi donanıma sahip olmayan, sadece perdelerle ayrılmış fuar alanına ‘Sahra Hastanesi’ diyebilen bir zihniyetle muhatap oluyoruz sonuçta. Onu da baz ya da prototip diye aklamaya çalışacaklardır. Milletin ihtiyacı olan maskeyi stoklayanlar, gıdayı saklayanlar ne ise vatandaştan topladığı parayı, en çok ihtiyaç olan dönemde millete sunmak yerine stoklayanlar da aynıdır. Süslü reklamlar bu yapılanı gizleyemez.”

2.1 MİLYON KİŞİYE 12.1 MİLYAR KREDİ



Vatandaşların temel ihtiyaçları için devreye aldıkları 10 bin lira limitli Temel İhtiyaç Desteği kapsamındaki tahsislerin cuma günü başladığına işaret eden Albayrak, dün itibarıyla 2.1 milyon vatandaşa toplamda 12.1 milyar liralık kaynak tahsis edildiğini belirtti. Albayrak, nakdi yardımların başladığını, 2.1 milyon aileye 1000 liralık nakdi yardımları ulaştırdıklarını, çok yakın zamanda 4.4 milyon ailenin tamamına ulaşacağını bildirdi.

SANAYİCİYE 36.3 MİLYAR TL KAYNAK



Sanayicilere sundukları “İş’e Devam” desteğine 67 bin 229 başvuru olduğunu belirten Albayrak, “Bu firmaların 39 bin 651’inin süreçlerini neticelendirdik. Sanayicimize şimdiye kadar 36.3 milyar lira kaynak tahsis ettik. Halbank’ın 25 bin liralık Esnaf Destek kredisine 412 bin 714 başvuru oldu. Toplam finansman rakamı 6 milyar 737 milyon lira oldu” dedi.

İMKANLARI SEFERBER ETTİK



Albayrak, insanların işlerini kaybetmemesi için tüm imkanlarıyla iş gücü piyasasını ve istihdamı desteklediklerinin altını çizerek “Hiçbir uluslararası kurum ya da kuruluştan destek veya yardım talebinde bulunmadan süreci yönetiyoruz. Bununla kalmıyor, Türkiye’nin şefkat elini bu dönemde dünyanın dört köşesine uzatıyoruz” dedi.