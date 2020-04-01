Bakan Albayrak: Milletimizin sağlığı açısından tüm tedbirleri alacağız

Bakan Albayrak'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Devlet olarak gereken tüm destekleri sunuyoruz ve sunmaya devam ediyoruz.

Salgınla da salgının neden olduğu ekonomik tahribatla da sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Adımlarımızı öncelikle dar gelirlilere yönelik attık.

Hiçbir vatandaşımızın işini kaybetmemesi için canla başla çalışacağız.

İşini, gelirini kaybeden vatandaşlarımızın sorunun çözmek için var gücümüzle çalışacağız.

Esnafımız merak etmesin devletimiz esnafımızın yanında.

Çalışanların maaşları kısa çalışma ödeneğinden ödeniyor.

Nakdi yardım miktarının artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor."

Bakan Albayrak'tan işverene ve işini ve kaybeden vatandaşlara videolu mesaj!