Bakan Albayrak: G20'de Covid-19 ile mücadele eylem planında mutabık kaldık

Bakan Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, G20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarının bir kez daha Kovid-19 gündemiyle toplandığına dikkati çekerek, toplantıda, salgınla mücadele kapsamında Eylem Planı üzerinde mutabık kaldıklarını kaydetti.

Bakan Albayrak, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Eylem Planına ilişkin şunları kaydetti:

"Bu plan ile sağlık alanında gerekli finansal yardımları yapmayı, vatandaşları ve iş dünyasını desteklemeyi, kırılgan ülkeleri korumayı, güçlü ekonomik toparlanmaya yönelik tedbirler almayı ve olası şoklara karşı tecrübe paylaşımı ile mücadeleyi G20 ülkeleri olarak taahhüt ettik."