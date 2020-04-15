Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,921
  • 7,5685
  • 382.551
  • 95854.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Bakan Albayrak: G20'de Covid-19 ile mücadele eylem planında mutabık kaldık

Bakan Albayrak: G20'de Covid-19 ile mücadele eylem planında mutabık kaldık

Bakan Albayrak: G20'de Covid-19 ile mücadele eylem planında mutabık kaldık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Eylem Planı üzerinde mutabık kaldıklarını bildirdi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, G20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarının bir kez daha Kovid-19 gündemiyle toplandığına dikkati çekerek, toplantıda, salgınla mücadele kapsamında Eylem Planı üzerinde mutabık kaldıklarını kaydetti.

Bakan Albayrak, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Eylem Planına ilişkin şunları kaydetti:

"Bu plan ile sağlık alanında gerekli finansal yardımları yapmayı, vatandaşları ve iş dünyasını desteklemeyi, kırılgan ülkeleri korumayı, güçlü ekonomik toparlanmaya yönelik tedbirler almayı ve olası şoklara karşı tecrübe paylaşımı ile mücadeleyi G20 ülkeleri olarak taahhüt ettik."


Mis kokulu elmalı kurabiye tarifi

Mis kokulu elmalı kurabiye tarifi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yerli dezenfektan Borel yarından itibaren satışa sunulacak