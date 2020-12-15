Asgari ücret toplantısı için bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı. Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un önderliğinde ilk toplantı yapılmıştı. Milyonlarca asgari ücretle çalışan işçi toplantı sonrası yeni rakamların açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin arama yapıyor. 2020 yılı itibarıyla asgari ücret net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak belirlendi. Peki, Asgari ücret belli oldu mu, bugün karar açıklanır mı? Asgari ücret 2021 ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Asgari ücret toplantısı bugün saat 10:00 itibarıyla başladı. Toplamda 4 asgari ücret toplantısı düzenlenecek ve 2021 yılı için mevcut asgari ücret toplantının ardından netleşecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET 2021 NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine yıllık enflasyon oranının üzerinde bir zam yapılması durumunda enflasyon yüzde 12 olarak baz alınırsa 2020 yılında 2 bin 324 lira olan asgari ücretin 2021 yılında 278 liralık zamla birlikte 2 bin 600 lirayı aşağı ön görülüyor.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay asgari ücret zammı için, "Kafamızda bir rakam var. Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar. İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.