Ar-Ge yatırımı arttı 'marka sevdası' için 61 bin başvuru geldi

Ocak-haziran dönemine ilişkin “sınai mülkiyet verileri” ile en fazla yerli patent başvurusu yapan firma ve kuruluşlar belli oldu. Bu yılın 6 ayında Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TÜRKPATENT) 2 bin 734 yerli patent ve bin 322 yerli faydalı model, 53 bin 645’i yerli olmak üzere toplam 61 bin 278 marka başvurusu gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk 6 aylık verilerin, bu yılın sınai mülkiyet başvuruları açısından iyi bir noktada tamamlanacağına işaret ettiğini söyledi. Benzer bir tablonun tescil sayılarında da görüldüğünü söyleyen Varank, ocak-haziran döneminde bin 152 patent, 307 faydalı model tescilinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

TABANA YAYILDI

Bakan Varank, başvuru sayılarındaki gelişimde Ar-Ge’ye yatırım yapan kuruluşların önemine değinerek, şunları kaydetti: “Önceki yıllarda büyük sanayi kuruluşlarının ağırlıkta olduğu yerli patent başvuru sayıları, bu yılın ilk 6 ayında özellikle KOBİ’lerin ve üniversitelerin de katkısıyla daha geniş bir tabana yayıldı. Geçtiğimiz yıllarda ilk 10’da yer alan firmaların başvuru sayılarında bir miktar düşüş olmasına karşın toplam başvuru sayısı korundu. Bu durum, çok daha fazla firmamızın yenilik yapma eğiliminde olduğunu gösteriyor.”

YÜZDE 15’İ BEYAZ EŞYACILARIN

Varank, yılın 6 ayında Arçelik’in 150 başvuruyla birinci, Turkcell’in 70 başvuruyla ikinci sırada yer aldığını, Mercedes-Benz Türk ve Vestel Elektronik’in 30’ar başvuruyla üçüncü sırayı paylaştıklarını ifade etti. En fazla patent başvurusu yapan ilk 10 kuruluş arasında beyaz eşya, otomotiv, telekomünikasyon alanında faaliyet gösterenlerin öne çıktığına işaret eden Varank, bu kuruluşlarca yapılan başvuruların toplamın yüzde 15’ini oluşturduğunu söyledi.

İSTANBUL İLK SIRADA

Varank, ilk 50 kuruluş arasında 21 üniversite bulunduğunu dile getirerek, “Bu durum, üniversitelerimizdeki patent farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalarımızın olumlu etkilerini gösteriyor” dedi. Ocak-haziran döneminde, 53 bin 645’i yerli olmak üzere, toplam 61 bin 278 marka başvurusu yapıldığını anlatan Varank, yerli marka başvuru oranının yüzde 87,5 olarak gerçekleştiğini duyurdu. Bakan Varank, İstanbul’un 25 bin 248 başvuruyla ilk sırada yer aldığını sözlerine ekledi.