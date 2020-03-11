Arap iş dünyasından İstanbul'a çıkarma

Eşzamanlı yapılacak 7. Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, 5. Türk-Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı ile 4. Türk-Arap Otel, Kafe, Pastane Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı İşbirliği Organizasyonu, Türk gıda sektörüyle Arap gıda sektörünün önde gelen firmalarını buluşturacak. Fuar, TurabExpo tarafından 1-3 Nisan tarihleri arasında İstanbul Pullman İstanbul Airport and Convention Center’da gerçekleştirilecek. Fuarda 20 Arap ülkesinden, 2 bin iş insanı, 200’den fazla Türk gıda firmasıyla buluşacak.

TİCARET HACMİ ARTACAK



7’nci Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı’nın Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ticaret hacmini artıracağını vurgulayan TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, “Arap ülkelerinin gıda ithalatı en az yüzde 80. Türkiye’nin bu pazardaki payı ise sadece yüzde 5 ve biz bu payı fuarlar sayesinde her geçen yıl yukarılara çıkarıyoruz. Arapların Türk ürünlerine olan ilgisi de oldukça fazla” diye konuştu. Attar, “Fuarda Türkiye ile işbirliği ve büyük çalışmalar yapmak için protokoller imzalanacak. Bazı Arap bakanlar, Arap büyükelçileri, konsolosları, diplomatlar da katılım sağlayacak” ifadelerini kullandı.

HUKUKİ DESTEK DE VERİLİYOR



Fuarın, 3 Nisan’da sona ereceğini kaydeden Attar, “Arap ülkelerindeki sıkıntımız, ticaret hacmimizin düşük olması. Bu açıdan Arap ülkelerindeki temsilcilerimiz ciddi oranda çalışma yapıyorlar. İhtisaslı insanları ve nitelikli tüccarları ülkemize çağırıyoruz. Biz katılımcılara ciddi bir destek veriyoruz. Hukuki açıdan da destekliyoruz. Arap ülkelerinde 40 avukatımız bulunuyor. Çalışmalarımızı güven içerisinde sağlıyoruz” diye konuştu.

40 BİN İKİLİ GÖRÜŞME



Sabuhi Attar, şunları söyledi: “Fuara, 2 bine yakın Arap iş-adamı katılacak. Gıda ve tarım fuarı bir arada olacak. Bu fuarlarla, hem Türkiye hem de Arap ülkeleri için ticaret merkezi oluşturuyoruz. İş insanları bir araya gelip yatırım, ticaret konuşuyor ve alışveriş yapıyor. Çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Fuarda Arap işadamlarıyla, Türk firmaları arasında 40 bine yakın ikili görüşme de sağlanacak.”