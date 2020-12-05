Aralık ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaşı kaç ay uzatıldı?

Nakdi ücret desteği alan çalışanlar ödemenin bu ay ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Nakdi ücret desteği, ücretsiz izinde olan çalışanlara ödeniyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında işçi ve işverenlere destek amaçlı olarak oluşturulan nakdi ücret desteği pandeminin devam etmesi nedeni ile belli bir süre için yeniden uzatılmıştı. Bu kapsamda Aralık ayında da ücretsiz izinde olan çalışanlara ödeme yapılacak. Ücretsiz izinde olan çalışanlar Aralık ayında ödemelerin ne zaman hesaplarına yatırılacağını öğrenmek istiyor.

ARALIK AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aralık ayına ilişkin nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağı henüz açıklanmadı. Hafta başında nakdi ücret desteğinin yatırılması bekleniyor.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ KAÇ AY UZATILDI?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında işçi ve işverenlere destek amaçlı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi döneminde verilen 'Kısa Çalışma Ödeneği' ve pandemi döneminde uygulanan 'İşten Çıkarma Yasağı', Resim Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 2 ay daha uzatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği ile ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" ifadelerini kullandı.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NEDİR?

Nakdi Ücret Desteği, pandemi süresince iş yerlerinin aylık bildirimlerinin 'https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi' üzerinden takip ederek ücretsiz izin hakkını ve Nakdi Ücret Desteği alıp alamayacağını incelemesi sonucu verilen bir ödenektir. Aylık bildirimlerde ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar işveren tarafından bildirilmelidir. Nakdi Ücret Desteği başvurusu kişinin değil iş yerinin başvurusu ile gerçekleşir. Bu detayları incelemek için mutlaka SGK'nin resmi internet sitesinden takibi yapılmalıdır.

Nakdi Ücret Desteği'nden yararlanmak için kişilerin ücretsiz izne ayrılması ya da iş akdinin fesh edilmesi gerekir.

Nakdi ücret desteğinden 17 nisan 2020 tarihinde işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan kişiler yararlanıyor. Bunun dışında 15 Mart tarihinden sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneği alamayan işçiler de bu destekten faydalanabiliyor.

ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

a) Ücretsiz izne ayrılanlar için,

17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

-Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

SGK'ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,

b) İş akdi feshedilenler için,

15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51'inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak

Şartlarının oluşması gerekmektedir.