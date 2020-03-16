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Apple 1,1 milyar euro ceza kesildi

Apple 1,1 milyar euro ceza kesildi

Fransa Rekabet Kurumu, rekabet kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle teknoloji devi Apple'a 1,1 milyar euro para cezası kesti.

Fransa Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Apple'ın kendi dağıtım ağını kullanarak yasa dışı anlaşmalar yaptığı ve bağımsız dağıtıcıların da "ekonomik bağımlılıklarını" suistimal ettiği belirtildi.

Kurum, soruşturmanın sonucunda Apple'a 1,1 milyar avro para cezası verirken, Apple'a ait toptancı şirketler Tech Data'ya 63 milyon avro ve Ingram Micro'ya 76 milyon avro para cezası kesti.

Açıklamada, "Apple ve şirkete ait iki toptancı firma; birbirleriyle rekabet etmeme, diğer dağıtımcı şirketlerin de birbirleriyle rekabet edebilmelerini önleme konusunda anlaştılar. Böylelikle Apple ürünlerinin toptancı piyasasındaki konumu güçlendirildi." denildi.

(AA)


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