Anlaşma imzalandı! ABD'li Chevron Petrol Ofisi'yle Türkiye'de

Anlaşmayla ABD merkezli Chevron, Türkiye’deki madeni yağ alanındaki faaliyetlerini Petrol Ofisi’ne emanet etti.

ÜRETİM 2021 YILINDA



Ortak teknoloji ve hazırlık çalışmalarının başladığı işbirliğiyle Petrol Ofisi, Chevron’un otomotiv ve endüstriyel yağlarının Texaco markası altında dağıtım ve satışına başlıyor. Hazırlıkların tamamlanmasıyla Texaco markalı madeni yağ ürünlerinin Petrol Ofisi tarafından üretimine 2021’de başlanması planlanıyor. Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, anlaşmanın Chevron’un Türkiye ve Petrol Ofisi’ne duyduğu güveni simgelediğine dikkat çekti. Chevron Madeni Yağlar Başkanı Colleen Cervantes ise, Petrol Ofisi’yle 70 yıllık işbirliğinde yeni dönemin başlangıcından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.