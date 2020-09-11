Ankara İçme Suyu 2'nci Merhale Işıklı Regülatör Havzası Atıksu Arıtma Tesisi inşaatında sona gelindi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Ankara İçme Suyu 2'nci Merhale (Gerede Sistemi) Işıklı Regülatör Havzası Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı çalışmalarında sona yaklaşıldığını bildirdi.

AA'da yer alan haberde kurumun yatırımlarıyla Ankara'nın en önemli içme suyu kaynaklarından Işıklı Regülatör Havzası'nın korunması amacıyla Bolu'nun Gerede ilçesinde 8 bin 200 metreküp/gün kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisi yapıldığı bilgisini veren Yıldız şunları kaydetti:

"Gerede'nin evsel atık sularının arıtılması ve endüstriyel kaynaklı arıtılmış atık suların da havza dışına aktarılmasıyla Işıklı Regülatör Havzası'nda kirlilik oluşturabilecek atık su kaynaklarının bertaraf edilerek, Ankara'nın içme suyu kaynaklarına atık suların karışması önlenecek"

Bu sayede temiz ve güvenilir içme suyunun sağlanacağını belirten Yıldız, "Ankara İçme Suyu 2'nci Merhale Işıklı Regülatör Havzası Atıksu Arıtma Tesisi inşaatında yüzde 100 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup, işletmeye alma testlerinden sonra burası hizmete alınmış olacaktır. İş kapsamında tüm inşaat (çevre düzenlemesi hariç), elektrik, mekanik imalat tamamlanmıştır." dedi.