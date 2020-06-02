Altın fiyatları 2 Haziran 2020: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 2 Haziran güncel, canlı altın fiyatları!
Altın fiyatları her gün vatandaşlar tarafından takip edilen konular arasında yer alıyor. Altın almak ya da yatırım yapmak isteyenler güncel, canlı altın fiyatlarını araştırıyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Dün haftanın ilk gününde gram altın 380,86 TL'de alınıp 381.03 TL'den satılırken, çeyrek altın ise 620,30 TL'den alınıp 628,10 TL'den satılıyordu. 2 Haziran güncel, canlı altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
2 Haziran 2020: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Yeni tip koronavirüs salgınında dolayı sürekli dalgalanan altın fiyatları vatandaşlar tarafında yakından takip ediliyor. En güncel ve canlı altın fiyatları yatırımcıların ve altın satın almak isteyen kişilerin sık sık araştırdığı konular arasında yerini koruyor. Serbest piyasa altın fiyatlarında dün haziran ayının ilk haftasında gram altın 381.03 TL, çeyrek altın ise 628,10 TL ile günü kapadı. Gün ve saat saat değişiklik gösteren altın fiyatlarını sizin için derledik. Haberimizin içerisinden 2 Haziran güncel, canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz.
2 HAZİRAN GÜNCEL, CANLI ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
2 Haziran gram altın, 380,67 TL’den alınıp, 380,70 TL’den satılıyor
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
2 Haziran 619,80 TL’den alınıp 629,90 TL’den satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
2 Haziran 1.239,60’ TL’den alınıp, 1.263,70 TL’den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
2 Haziran 2.467,80 TL’den alınıp 2.508,30 TL’den işlem görüyor.
REŞAT ALTINI NE KADAR?
2 Haziran Reşat altın fiyatı 2.500,27 TL’den alınıp 2.541,25 TL’den satılıyor.