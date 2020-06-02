Altın fiyatları 2 Haziran 2020: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 2 Haziran güncel, canlı altın fiyatları!

2 Haziran 2020: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Yeni tip koronavirüs salgınında dolayı sürekli dalgalanan altın fiyatları vatandaşlar tarafında yakından takip ediliyor. En güncel ve canlı altın fiyatları yatırımcıların ve altın satın almak isteyen kişilerin sık sık araştırdığı konular arasında yerini koruyor. Serbest piyasa altın fiyatlarında dün haziran ayının ilk haftasında gram altın 381.03 TL, çeyrek altın ise 628,10 TL ile günü kapadı. Gün ve saat saat değişiklik gösteren altın fiyatlarını sizin için derledik. Haberimizin içerisinden 2 Haziran güncel, canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

2 HAZİRAN GÜNCEL, CANLI ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

2 Haziran gram altın, 380,67 TL’den alınıp, 380,70 TL’den satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

2 Haziran 619,80 TL’den alınıp 629,90 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

2 Haziran 1.239,60’ TL’den alınıp, 1.263,70 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

2 Haziran 2.467,80 TL’den alınıp 2.508,30 TL’den işlem görüyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

2 Haziran Reşat altın fiyatı 2.500,27 TL’den alınıp 2.541,25 TL’den satılıyor.