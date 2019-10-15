Alman basınının Volkswagen iddiası ne anlama geliyor?

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Türkiye, bir taraftan Suriye’nin kuzeyinde teröristlere operasyon düzenlerken diğer taraftan ekonomik sahadan haberler gelmeye devam ediyor. Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt, Volkswagen kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Manisa yatırımını Suriye operasyonu nedeniyle ertelediğini yazdı. Alman markanın yatırımda son aşamaya geldiğini açıklayan gazete, kamuoyu baskısının açıklamayı ertelettiğini yazdı. “Volkswagen Türkiye yatırımın erteledi diye harekât bitmez” diyen 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, “Bu kararın bir süre sonra revize edileceğini düşünüyorum” dedi.



“AÇIKLAMA BİRKAÇ AY GECİKECEK”



Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’ın Volkswagen kaynaklarına dayandırdığı habere göre, markadan bir taraftan “Durumu endişeyle izliyoruz" mesajı verilirken, diğer taraftan Alman markanın ekonomik açıdan, Passat ve Superb modellerinin üretildiği bir yer olarak Türkiye'ye bağlı kalmak istediği yazıldı. Fabrikanın yer değişiminde değişiklik beklemediklerini belirten kaynaklar, Volkswagen yönetiminin “Bu koşullar altında Türkiye için oylama yapılamaz” değerlendirmesiyle son kararı ötelediğini iddia ettiler.



“VOLKSWAGEN ERTELEDİ DİYE, OPERASYON BİTMEZ”



24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, Volkswagen’in Türkiye haberini Kahve Molası canlı yayınında değerlendirdi. ”Volkswagen Türkiye yatırımını erteledi diye harekât bitmez” diyen Özdemir, “Türkiye’de çok sayıda otomobil fabrikası var, Volkswagen Türkiye piyasasında yer almak istiyorsa bu yatırımı yapacaktır. Ben bu kararın tıpkı, Trump’ın kararları gibi bir süre sonra revize edileceğini düşünüyorum” dedi.