Alışveriş yapanlara kritik uyarı: Virüsten kaçarken merdivenaltına dikkat!

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle merdivenaltı ürünlerin üretimi artmaya başlayınca tüketicilere uyarı geldi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, alışverişte merdivenaltı ürünlere dikkat edilmesini istedi. Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların stok yapmak için normalden fazla alışveriş yapmasının, çok talep edilen ürünlerde merdiven altı üretimi artırdığını bildirdi. Palandöken, şunları söyledi:

FIRSATÇILAR PİYASADA



“Virüsten kaçıp merdiven altı ürünlere yakalanmayın.Virüs bahane edilerek ucuz ve kalitesiz ürünler yapılıyor. Sağlığımızı koruyalım derken sağlığımızdan olmayalım. Vatandaşlarımız panik ve telaşla bir anda makarna, kolonya, peçete, sabun, dezenfektan, maske gibi ürünlere yoğun talep gösterdi. Bu da arz-talep dengesinin bozulmasına yol açabiliyor. Fırsatçılar da piyasada çok talep edilen ürünlerin yan sanayi ve kalitesiz versiyonlarını üretmeye başlıyor.”

STOK YAPMAYI BIRAKIN



Dengenin bozulmaması ve dolandırılmamak için stok yapmaktan vazgeçilmesi gerektiğine dikkati çeken Palandöken, “Yalnızca güvenilir internet siteleri ile esnafımızdan alışveriş yapılmalı. Odaya kaydı olan, vergisini veren, güvenilir ticaret yapan esnafımız asla ucuz, kalitesiz, merdiven altı üretimlerle vatandaşı kandırmaz” ifadelerini kullandı.