AKŞAM'ın haberi sonrası 'test kiti' fırsatçıları hakkında soruşturma başlatıldı

Hilal Yıldırım

Sosyal medyada Koronavirüs test kiti satan şahıslar AKŞAM’ın takibine takılmıştı. Fırsatçıların sattıkları kitlerde binlerce liralık vurgunu savcılığı harekete geçirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu şahıslar hakkında soruşturma başlatılarak haberimiz de dosyaya eklendi.



MÜŞTERİ GİBİ PAZARLIK YAPILDI

Muhabirimizin müşteri şeklinde yaklaşarak pazarlık yaptığı fırsatçılarla görüşmesinde testlerin tanesinin 170 liraya satıldığını ortaya çıkmıştı.