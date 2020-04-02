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  3. AKŞAM'ın haberi sonrası 'test kiti' fırsatçıları hakkında soruşturma başlatıldı

AKŞAM'ın haberi sonrası 'test kiti' fırsatçıları hakkında soruşturma başlatıldı

AKŞAM'ın haberi sonrası 'test kiti' fırsatçıları hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AKŞAM'ın duyurduğu ‘Test kitleri Pazar'a çıktı' başlıklı haberimiz üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında vatandaşlara koronavirüs test kiti satanlar hakkında araştırılacak.

Hilal Yıldırım

Sosyal medyada Koronavirüs test kiti satan şahıslar AKŞAM’ın takibine takılmıştı. Fırsatçıların sattıkları kitlerde binlerce liralık vurgunu savcılığı harekete geçirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu şahıslar hakkında soruşturma başlatılarak haberimiz de dosyaya eklendi.

MÜŞTERİ GİBİ PAZARLIK YAPILDI

Muhabirimizin müşteri şeklinde yaklaşarak pazarlık yaptığı fırsatçılarla görüşmesinde testlerin tanesinin 170 liraya satıldığını ortaya çıkmıştı.


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