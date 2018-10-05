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ABD: Tarımsal ticarette Çin'e çok fazla bağımlı hale geldik

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ABD Tarım Bakanı Sonny Perdue, ABD'nin tarımsal ürün tcaretinde Çin'e çok bağımlı hale gelerek "muhtemelen büyük bir hata" yaptığını, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin tarımsal ürün ticaretini dünyanın başka yerlerine yaymaya çalıştığını söyledi.

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ABD Tarım Bakanı Sonny Perdue, ABD'nin tarımsal ürün tcaretinde Çin'e çok bağımlı hale gelerek "muhtemelen büyük bir hata" yaptığını, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin tarımsal ürün ticaretini dünyanın başka yerlerine yaymaya çalıştığını söyledi.

"Biz muhtemelen bir hata yaptık. Çin'in devasa piyasasına çok bağımlı hale geldik" diye konuşan Perdue, "İşlerinizi tek bir büyük müsteriye odaklı hale getirirseniz, bunun gibi ilişkilerde bozulmalar acı verebilir" dedi.

(DHA)

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