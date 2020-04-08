8 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangisi? Evde bakım maaşı ne kadar? İşte güncel liste!

Evde bakım maaşı ne kadar? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde akım ücretleri vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Almak için bazı şartları bulunan bu ödenekte bakıma muhtaçlık durumu önemli kriterler arasında yer alıyor. 8 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangisi? Yaşlı, engelli ve bakıma ihtiyacı olan kişilerin ailelerinizin yanından ayrılmaması için bu ödenek sağlanıyor. Evde bakım maaşı hakkında detaylı bilgiye haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz

8 NİSAN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bu ödenek, 8 Nisan evde bakım maaşı henüz herhangi bi ilde yatırılmadı. Konu hakkında detaylı bilgi geldikçe haberimize eklenecektir.

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EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.