750 milyon dolarlık eurobond ihraç etti

Uluslararası yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği ve işlem büyüklüğünün üç katından fazla talebin toplandığı 5 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarındaki ihracın getirisi yüzde 6.625; kupon oranı ise yüzde 6.5 olarak gerçekleşti. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Görüşmeler sonrasında 200’e yakın kurumsal yatırımcıdan işlem büyüklüğünün üç katından fazla talep geldi. İşleme Ortadoğu’dan Asya’ya, İngiltere’den Amerika’ya dünyanın her bölgesinden güçlü talep topladık” dedi.

YILIN 2. BÜYÜK İŞLEMİ



Ocakta gerçekleştirdikleri ve banka tarihinin tek seferdeki en büyük eurobond ihracı olan 750 milyon dolar tutarındaki işlemi hatırlatan Üstünsalih, şunları söyledi: “Yeni ihraçla birlikte, tüm dünyada oldukça zorlu şartların oluştuğu yılın ikinci başarılı işlemini de tamamlamış olduk. Böylece uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü konumumuza yeni bir halka daha ekledik.”

ÇEVRE DOSTU PROJELER İÇİN



Üstünsalih, şöyle devam etti: “Sürdürülebilir bankacılık anlayışımızın bir parçası ve ‘sürdürülebilir eurobond’ kavramının bir gereği olarak bu yeni ihraçtan elde edilecek kaynaklar da yenilenebilir enerji kredileri başta olmak üzere çevre dostu projelerin finansmanında kullanılacaktır.”