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  3. 720 bin TL 'sınırsız' yatırım desteği

720 bin TL 'sınırsız' yatırım desteği

720 bin TL 'sınırsız' yatırım desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Belarus ile imzaladığı işbirliği protokolü çerçevesinde yenilikçi sanayicilere 720 bin liraya kadar üretim desteği verecek. 

YELDA GÖKDAĞ

BELARUS İLE İŞBİRLİĞİ 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Türkiye’yi yenilikçi projelerde çağ atlatmaya yönelik hamlelerini sürdürüyor. Bu çerçevede teknolojinin gelişimi amacıyla işbirliği geliştirilen ülke sayısı da artış gösteriyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bilimsel AR-GE araştırma ve yatırımlarında söz sahibi kurumu TÜBİTAK, geçtiğimiz yıl imzaladığı işbirliği protokolü çerçevesinde Belarus ile de teknoloji yatırımları için proje işbirliğine gidiyor. 

TEMATİK SINIRLAMA YOK 

Bu çerçevede her iki ülkede de yenilik projeleri sürekli açık olacak çağrı esaslarına göre desteklenecek. Her iki ülkeden en az bir sanayi kuruluşunun yer almasının zorunlu olduğu projelere, Türkiye tarafında akademik kurumlar da katılabilecek. 2019 yılında proje başvuru toplama son tarihi ise 30 Eylül olarak belirlendi. Projelerde tematik alan sınırlaması olmayacak ve projelerin bütçe üst limiti Türkiye’den yapılan başvurular için 720 bin TL olacak. 

KOSGEB, KOBİ’LERİN KARNESİNİ ÇIKARDI 

KOSGEB tarafından KOBİ’ler için “İşletme Değerlendirme Raporu” hazırlandı. Sanayi Bakanı Mustafa Varank, “Rapor, KOBİ’lerimizin röntgenini çekip kendilerine sunacak” dedi. 

Türkiye, KOBİ alanında dünyaya örnek oluyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, “Türkiye, KOBİ alanında dünyaya örnek teşkil ediyor. KOBİ’lerin rol model olduğunu düşünüyorum çünkü çok önemli deneyimler, alınmış dersler var. Türkiye’deki KOBİ’ler çok başarılı ve hızlı büyüyor” açıklamasında bulundu. Bir toplantı için Antalya’ya gelen Tomasi, “Türkiye dijitalleşme alanında da dünyada önemli rol üstlendi” ifadelerini kullandı. 

 

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