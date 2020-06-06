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  3. 6 Haziran 2020 güncel altın fiyatları son dakika! Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
06 Haziran 2020 Cumartesi 09:36 | Son Güncelleme:

6 Haziran 2020 güncel altın fiyatları son dakika! Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

6 Haziran 2020 güncel altın fiyatları son dakika! Çeyrek altın ve gram altın ne kadar"

Hafta sonunda altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırım aracı olarak altın almak ya da satmak isteyen kişiler “Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?” sorusuna yanıt arıyor. Haftanın son işlem gününde altında hareketlilik yaşanıyor. Dün gram altın 369,34 TL'den çeyrek altın ise 599,88 TL'den işlem gördü. Haberimizin içerisinden güncel altın fiyatları hakkında detaylara ulaşabilirsiniz.

6 Haziran 2020 güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası değerli bir yatırım aracı olarak görülen altın hareketli günler yaşıyor. Peki, Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Serbest piyasa altın fiyatları çeyrek ve gram, yarım altın fiyatını açıkladı. Dün haftanın son işlem gününde gram altın 368,08 TL’den alınırken 369,34 TL’den satılıyordu; çeyrek altın ise 586,84 TL’den alınıp 599,88 TL’den işlem gördü. 6 Haziran altın fiyatları son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

GRAM ALTIN NE KADAR?

6 Haziran gram altın fiyatı alış 366,66 TL olurken satış ise 366,65 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

6 Haziran çeyrek altın fiyatları 598,20 TL’den alınıp 606,30 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

6 Haziran 1.195,10 TL’den alınıp 1.211,40 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

6 Haziran 2.381,70 TL’den alınıp 2.417,90 TL’den işlem görüyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

6 Haziran 2.414,17 TL olurken satış fiyatı ise 2.450,85 TL oldu.

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