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09 Aralık 2020 Çarşamba 07:01 | Son Güncelleme:

452 çeşit ata tohumu toprakla buluşuyor

452 çeşit ata tohumu toprakla buluşuyor
- YELDA GÖKDAĞ

Kaybolmaya yüz tutan ve korumaya alınan ata tohumları toprakla buluşuyor.

Türkiye’nin gelecek nesillere aktarılmak üzere tohum bankasında saklanan bin 103 çeşit ata tohumunun 452 çeşidi çoğaltıldı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, ata tohumu özelliği taşıyan bin 103 çeşit tohumun, tohum gen bankasında saklandığını söyledi. Işıkgece, 452 çeşidinin çoğaltılması için çalışma yürütüldüğünü açıkadı.

SOFRALARA GİRİYOR

Işıkgece şunları kaydetti: “TİGEM, TAGEM ve BÜGEM olarak, kemotip, genotip, fenotip analizleri yapılıyor. Bunların 452 çeşidinin çoğaltılması ve ticarete kazandırılmasıyla ilgili projeler yapıyoruz. Bunlar şu anda artık sofralara girmeye başladı. Önemli faaliyetlerimiz arasında sebze tohumculuğu da var; bu da çok yeni başlattığımız bir proje. TİGEM ve TAGEM’in el ele verip yaptığı bir proje. Sebze tohumculuğunun yerel üretimlerden karşılanması maksadıyla Antalya Boztepe işletmemizdeki modern 11 tane serada domates, biber, patlıcan, salatalık gibi en önemli, en temel sebze tohumlarının üretimini gerçekleştiriyoruz.” 

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