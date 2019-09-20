440 bin aboneye son uyarı! Elektriğiniz kesilebilir

İstanbul’un Avrupa Yakası’nda bu yılın ilk 6 ayında 124 bin 981 elektrik tüketicisi usulsüz kullanımını sonlandırarak aboneliği kendi üzerine aldı. Usulsüz kullanımları gündemine alan CK Enerji Boğaziçi Elektrik, tüketicilere sözleşmelerini üzerine almaları için ihbarname gönderiyor. İstanbul’da 440 bin usulsüz kullanım tespit ettiklerini vurgulayan CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, tüketicilere ihbarnamenin ulaşmasından sonra 15 gün süre tanıdıklarını, bu sürede sözleşmeyi üzerine almayanların elektriğinin kesildiğini ifade eden Bakal, elektriği tekrar açtırmak için de KDV dahil 198 TL ödenmesi gerektiğini söyledi. Bakal, usulsüz kullanımı 2020’de 300 bine, ardından da 150 bine düşürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

YENİ EVE GEÇİŞLER AZALDI

CK Enerji’nin düzenli olarak yayınladığı ‘Gayrimenkulun Enerjisi Raporu’nun 2019’un ilk yarı sonuçları hakkında bilgi veren Halit Bakal, “Rapora göre, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre taşınmalar yüzde 1,4 artarak 275 bin 901 oldu. Bu dönemde, Esenyurt 33 bin 244 taşınma hareketiyle ilk sırada yer alırken, Küçükçekmece’de 22 bin 712 ve Fatih’te 18 bin 81 taşınma gözlendi. En az taşınma ise 3 bin 671 ile Çatalca İlçesi’nde görüldü. Bu yılın ilk yarısında yeni gayrimenkule geçiş sayısı yüzde 36,7 azalarak 44 bin 600’e geriledi” değerlendirmesinde bulundu.

125 BİN KULLANICI USULSÜZLÜĞÜ BİTİRDİ

Avrupa Yakası’nda asıl hareketliliğin ikinci el gayrimenkulde yaşandığını vurgulayan Bakal, “İkinci elde taşınma yüzde 14.7 artışla 231 bin 301’e ulaştı. Ocak-haziran döneminde Avrupa Yakası’nda 124 bin 981 elektrik kullanıcısı, bilgilerini güncelleyip usulsüz aboneliği sonlandırdı” dedi.

İLK SIRADA FATİH VAR

Rapora göre en yüksek usulsüz kullanım 58 bin elektrik tüketicisiyle Fatih oldu. Fatih’i 28 bin 542 ile Küçükçekmece ve 28 bin 66 kullanıcıyla Bağcılar izledi.