3 yılda 1.7 milyar TL'lik yatırım yapacak

2019 yılını 8.5 milyar TL net aktif değer ve 13.8 milyar TL portföy büyüklüğü ve 88 milyon TL zararla tamamlayan Torunlar GYO, önümüzdeki 3 yıl için 1.7 milyar TL’lik yatırım planlıyor. Gayrimenkul sektöründe artık ‘sat-yap’ döneminin son bulduğunu ifade eden Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, “Bu Türklerin bulduğu mucizevi bir modeldi, ama ömrünü tamamladı. Artık satışlar üretimin önünde gitmiyor. Bu model sürdürülebilir olmaktan çıktı. O yüzden artık mutlaka ‘sat – yap’a öz kaynağı da eklemek gerekiyor” dedi. Aziz Torun, önümüzdeki 3 yılda yapmayı planladıkları yatırımlarda da grup bünyesindeki stoklardan elde edilecek gelirle hayata geçireceklerini ifade etti.

PAŞABAHÇE’YE YALI



Torun, grubun elinde 4 milyar TL’nin üzerinde bir konut ve ofis stoku bulunduğuna dikkat çekerek, “Yapacağımız yatırımlar ise; Mall of İstanbul’un tamamlanması projesi, Galataport bünyesinde Kemankeş’te bir otel, Paşabahçe’deki arazimize yalı daireleri ve Antalya’da bir otel olacak” diye konuştu.