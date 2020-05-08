3 Bayraktar TB2 daha jandarmaya teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter hesabından açıklama yapıp envantere giren İHA/SİHA sayısının 107'ye ulaştığını belirtti.

Demir, "Jandarma Genel Komutanlığı'na 3 adet Bayraktar TB2 teslimatı gerçekleştirdik. Böylece envantere giren İHA/SİHA sayısı 107'ye ulaştı. Milli Teknoloji Hamlesi ile çıktığı yolda ülkemizin her kritik döneminde gönülden işe koyulan Baykar Savunma'yı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.