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  3. 3 Bayraktar TB2 daha jandarmaya teslim edildi

3 Bayraktar TB2 daha jandarmaya teslim edildi

3 Bayraktar TB2 daha jandarmaya teslim edildi

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığı'na 3 adet Bayraktar TB2 teslimatı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Demir, böylece envantere giren İHA/SİHA sayısının 107'ye ulaştığını söyledi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter hesabından açıklama yapıp envantere giren İHA/SİHA sayısının 107'ye ulaştığını belirtti.

Demir, "Jandarma Genel Komutanlığı'na 3 adet Bayraktar TB2 teslimatı gerçekleştirdik. Böylece envantere giren İHA/SİHA sayısı 107'ye ulaştı. Milli Teknoloji Hamlesi ile çıktığı yolda ülkemizin her kritik döneminde gönülden işe koyulan Baykar Savunma'yı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. 


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