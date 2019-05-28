28 ilde 4 binden fazla konutu satışa çıkaran TOKİ, emekliyi 83 bin TL'ye ev sahibi yapıyor

Başkan Erdoğan’ın müjdesini verdiği 67 ilde 50 bin sosyal konut için talep toplama süreci sona ererken, TOKİ’nin açık satışa sunduğu konutlara talep arttı. Kurayla satışa çıkan birçok projesinde emekli ve dar gelirliye özel kontenjan ayıran TOKİ, açık satışta bulunan konutlarında da emeklinin ev sahibi olabilmesi için uygun koşullar ve uzun vade imkânı sağlıyor.

FİYATLAR ÇOK UYGUN

TOKİ’nin şu anda 36 ilde bulunan 4 bin 759 konutunda, özellikle dar gelirli, engelli ve emekli vatandaşlar için önemli fırsatlar sunuluyor. Evlerin taksiti, bu gruptaki vatandaşların bütçesine uygun olarak 300 liradan başlıyor. Konut fiyatları ise 66 bin liraya kadar düşüyor.

PEŞİNAT VE VADE

Konutların başvuru süresi bir kısmı için 29 Mart, bir kısmı için de 28 Haziran’a kadar devam edecek. Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor. Ödenen peşinata göre vade süresi de uzayabiliyor. Daha düşük peşinat ödeyenin vadesi daha düşük oluyor. Vade süreleri de 96, 108, 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor. Bu oranlar proje ve ile göre farklılık gösterebiliyor.

MÜRACAATTA ARANAN ŞARTLAR

Daire almak isteyen emekliler, ilgili bankaya başvuru yapacak. TOKİ’nin konutlarına başvurabilmek için öncelikle emeklinin kendisi, eş ve velayeti altındaki çocukları üzerine kayıtlı evi olmayacak. İkinci olarak, daha önce TOKİ’den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmak koşulu aranıyor. Ev alınacak il/ilçede en az bir yıl ikamet şartı da var.

BUNLARA DİKKAT!

- Başvurular evin bulunduğu yerdeki Halkbank ya da Ziraat Bankası’na yapılacak.

- Başvuru yapılırken Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalanacak.

- Sözleşme imzalanırken daire bedelinin en az yüzde 10’u kadar peşinat alınıyor.

- Evi alanlar 14 gün içinde cezasız cayabilir.

- Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yıl ocak ve temmuz’da iki kez memur maaş artışına göre zamlanacak.